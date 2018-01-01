Смерть юристки, яка отримувала погрози з боку винуватця смертельної ДТП, розслідують як убивство

На Київщині знайдено мертвою правозахисницю, яка зникла декілька днів тому. "38-річну жительку с. Демидів Вишгородського району, яка зникла три дні тому, сьогодні виявили бездиханною у місцевій річці", - повідомляється на сторінці Міністерства внутрішніх справ у соціальній мережі Facebook.

Правоохоронці відкрили провадження за фактом умисного вбивства. Тіло загиблої буде направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини та обставин смерті.

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Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП. Раніше вона стикалася з погрозами з боку родичів та друзів винуватця аварії. У неї залишилася неповнолітня дочка.

Аварія сталася 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану Сапатінскую. Дядько винуватця ДТП на той момент був главою Вишгородського районного суду. Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до 7 років позбавлення волі. Ірина Ноздровська особисто вела справу своєї сестри в суді.

27 грудня захист винуватця ДТП Дмитра Россошанського в Апеляційному суді Київської області майже добився його звільнення з-під варти за амністією. Однак суд ухвалив відправити справу до суду першої інстанції і продовжив йому арешт на 60 діб.