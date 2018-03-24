У Харківській області над військовою частиною виявили безпілотник

БПЛА та його власників знайшли і передали правоохоронним органам.

У Харківській області над військовою частиною виявлено безпілотний літальний апарат (БПЛА).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Командування Повітряних сил Збройних сил України, БПЛА було виявлено 23 березня близько 22.45.

За інформацією прес-служби, безпілотний літальний апарат, що здійснював некерований політ над адміністративно-господарською територією об’єкту, виявив внутрішній патруль військової частини.

«Одразу було організовано пошук літального апарату силами патруля та чергового підрозділу. БПЛА та його власників було знайдено та передано до правоохоронних органів», - йдеться в повідомленні.

Командування Повітряних сил звернулося до громадян із застереженням утриматися від спроб проникнення на території військових частин, що охороняються.

«Використання безпілотних літальних апаратів - різного виду дронів - над військовими частинами, базами, складами та арсеналами буде вважатися порушенням, прирівняним до спроби проникнення на територію військового об’єкта. Тож будуть збиватися без попереджень над об’єктами або на підльоті до них», - наголосили у прес-службі командування.