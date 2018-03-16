Хуг показав фото, як бойовики обстрілюють безпілотник місії ОБСЄ

Представник Місії ОБСЄ зазначив, що у людей, які проживають у зоні АТО і стали жертвами конфлікту, "терпіння добігає кінця".

На Донбасі вперше з початку березня сторони майже повністю дотримуються перемир'я, але в той же час проводять бойові тренування і готуються до можливої ескалації.

Про це під час брифінгу 16 березня розповів перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, передає Українська правда.

За його словами, з 5 березня рівень насильства у зону АТО знизився на 82%. При цьому він зазначив, що минулого тижня сторони використовували заборонене озброєння 13 разів, проти 300 за тиждень до того.

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В той же час він зазначив, що локальні випадки порушення режиму припинення вогню спостерігалися у районах на схід і північний схід від Маріуполя.

Хуг додав, що наявність важкого озброєння, забороненого Мінськими угодами, і близькість розташування сторін провокують нові випадки агресії.

"Наприклад, у Станиці Луганській сторони розділяють буквально 300 метрів. Там буквально кожен жест чи вигук може підштовхнути сторони до використання наявного важкого озброєння", - сказав представник ОБСЄ.

Він зазначив, що спостерігачі місії зафіксували 30 одиниць забороненого озброєння - 10 у непідконтрольних уряду районах, і 20 у підконтрольних.

Також СММ зафіксувала проведення навчань із бойовою та стрілецькою зброєю, що, на думку, спостерігачів, свідчить про наміри до відновлення агресії.

"Проведення таких навчань не тільки заборонено мінськими домовленостями, а й свідчить про наміри, які повністю розходяться з заявами про відданість тверджень режиму припинення вогню", - сказав Хуг.

Крім того він наголосив на тому, що вже шостий тиждень поспіль сторони блокують роботи місії щодо моніторингу районів, у більшості випадків, на окупованих територіях Донбасу.

Так, тільки минулого тижня СММ обмежували свободу пересування 23 рази.

Зокрема, на ділянці з неконтрольованим кордоном з Росією.

Зокрема, спостерігачам забороняють доступ до окремих районів, погрожують зброєю та стріляють по безпілотникам ОБСЄ.

Так, він оприлюднив фото, як 10 березня бойовик цілиться із стрілецької зброї по безпілотнику.

Також представник місії додав, що у людей, які проживають у зоні АТО і стали жертвами конфлікту, "терпіння добігає кінця".

Хуг не став пояснювати, до чого це може призвести, але наголосив, що сторони можуть припинити насильство і можуть це зробити, якщо цього захочуть, "бо вже довели це".