Нацрада з ТБ в четвер спробує скоротити кількість безкоштовних каналів

Закон про розширення УПП був прийнятий 2012 року і, по суті, завдяки розширенню в пакет потрапили канали, які представляють інтереси "сім'ї": БТБ, 112, Голдберрі та інші, повідомляє Обозреватель.

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6 листопада члени Нацради спробують скоротити кількість соціальних каналів до 16-ти. Ряд каналів, що належать великим медіа груп випадуть з пакета. Зокрема, "НЛО" і "Індиго" Медіа Групи Україна "2+2" медіагрупи 1+1 медіа, а також К2, "Мега", "Піксель", ZOOM і "Enter-фільм" медіа групи "Інтер".

Багато учасників ринку оцінюють рішення про скорочення УПП позитивно, аргументуючи це необхідність ринкової конкуренції за вхід в кабельні мережі.