За результатами всеукраїнського муніципального опитування Вінниця вчетверте очолила рейтинг найкомфортнішого міста для життя

До трійки лідерів також увійшли Луцьк та Харків із зведеним індексом по 3,3 загальний бал та Тернопіль із результатом 3,2.

Днями стали відомі результати уже IV-го Всеукраїнського муніципального опитування, яке проводилось Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення міжнародного республіканського інституту (IRI) та профінансовано Урядом Канади. Четвертий рік поспіль позиції лідера серед обласних центрів України по задоволеністю мешканців якістю сфер і послуг та по взаємодії з місцевою владою утримує Вінниця.

За результатами опитування найвищі результати за індексом задоволеністю якістю 22 сфер та послуг знову показала Вінниця. Крім того, порівняно з минулим роком цей показник має тенденцію до зростання – з 3,5 у 2017-му до 3,6 у цьому році.

До трійки лідерів також увійшли Луцьк та Харків із зведеним індексом по 3,3 загальний бал та Тернопіль із результатом 3,2.

Серед позицій, де Вінниця залишається лідером, зокрема оцінка напрямку розвитку міста в цілому. 65% вінничан (найкращий показник порівняно з іншими містами) вважають, що справи у місті йдуть у правильному напрямку.

Також вінничани дали найвищу оцінку якості послуг, отриманих від місцевої влади: щодо ставлення представників місцевої влади до громадян 86% опитаних дали відповідь «дуже добре» та «добре». У цьому розділі найближчими до Вінниці стали міста Запоріжжя та Харків. Також вінничани дали найвищу оцінку стосовно часу очікування під час отримання послуг, їх якості, простоти та зрозумілості рішень і порад, а також високого рівня знань (компетентності) представників муніципалітетів.

У рейтингу Вінниця лідирує і в оцінці мешканців щодо якості надання житлово-комунальний послуг. Найвищі оцінки серед міст Вінниця за результатами проведеного дослідження має за показниками стану тротуарів, доріг, збору сміття, стану дворів та прибудинкових територій, водопостачання тощо. 76% городян позитивно оцінюють транспортну інфраструктуру і стільки ж – зручність громадського транспорту, 80% говорять про те, що у місті гарне вуличне освітлення. Цікаво, що і по стану екології у місті лідером також є Вінниця.

Досліджуючи оцінку українців в різних галузях, соціологи визначили, що вінничани найкраще оцінили спортивні заклади свого міста, університети, технікуми та коледжі. Крім того, Вінниця має найвищий індекс оцінки роботи закладів культури, торгівлі, наявності публічних парків та скверів, якості теплопостачання та ін.

Також Вінниця суттєво лідирує в питанні доступності людей з інвалідністю, а 86% опитаних вінничан вважає, що місто є дружнім до дітей.

78% вінничан вважають, що місто є зручним для пішоходів та 55% говорять про зручність для велосипедистів. Ці показники також є беззаперечними лідерами порівнянно з іншими містами. При цьому коефіцієнт цих показників по Вінниці зріс порівняно з минулим роком. Разом з тим вінничани вважають, що місто зручне і для приватних автомобілів.

Зріс рівень задоволеності вінничан і щодо якості послуг з транспортного забезпечення муніципальним транспортом. Зведений індекс щороку зростає і сьогодні становить 3,9.

Коментуючи результати опитування на своїй сторінці у соціальній мережі, Вінницький міський голова Сергій Моргунов написав: «Щиро радію з того, що вінничани позитивно оцінюють ті зміни, які відбуваються у місті і які результатом роботи усієї громади. Для нашої команди це великий стимул продовжувати курс на інноваційний розвиток Вінниці. Рухаємось далі!».

Для довідки:

Дослідження проводилось з 20 січня по 10 лютого 2018 року в 24 містах України (Київ та усі обласні центри, в Донецькій області – Маріуполь, в Луганській – Сєверодонецьк, в Криму дослідження не проводилося). Загальна кількість проведених інтерв’ю – 19 200 (по 800 у кожному місті).

Вибірка є репрезентативною для населення міст по віку і по статі. Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%. Для процедури відбору респондентів були використані випадковий маршрут і правило дня народження.

З повним звітом IV-го Всеукраїнського муніципального опитування можна ознайомитись за посиланням.