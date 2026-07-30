'Цифри не на користь Заходу': адмірал НАТО заявив про прогалини в обороні Альянсу

Адмірал П'єр Вандьє заявив, що НАТО потребує дешевших засобів ППО масового виробництва, а також сучасних ракет-перехоплювачів, зокрема для систем Patriot.

Захід має докорінно змінити підхід до виробництва озброєнь і перебудувати оборонну промисловість, щоб протистояти атакам такого масштабу, які зараз спостерігаються в Україні та на Близькому Сході. Про це Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО з питань трансформації адмірал П'єр Вандьє заявив в інтерв'ю Fox News.

"Сьогодні математика не на користь Заходу", – заявив Вандьє.

На саміті НАТО в Анкарі на початку липня союзники домовилися про придбання 900 ракет для систем Patriot та інвестування понад 40 мільярдів доларів у засоби боротьби з безпілотниками протягом п'яти років. Водночас Вандьє наголосив, що просте збільшення закупівель наявних західних озброєнь не вирішить головної проблеми.

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За його словами, масовані ракетні атаки Росії по Україні показали обмеженість системи протиповітряної оборони, яка створювалася для протидії меншій кількості загроз. Водночас бойові дії на Близькому Сході призвели до зростання попиту на високотехнологічні перехоплювачі, необхідні для боротьби з балістичними ракетами, зокрема системи Patriot і THAAD. Такі засоби неможливо швидко виробити у необхідних масштабах.

"Немає можливості випускати 50 000 ракет Patriot на рік. У нас немає відповідного ланцюга постачання, та й з огляду на вартість цієї зброї це не має сенсу", – зазначив адмірал.

Він наголосив, що НАТО потребує багаторівневої системи оборони: дешевших засобів, які можна виробляти у великих кількостях для протидії масованим атакам дронів, а також складних високотехнологічних систем для боротьби з балістичними ракетами та іншими серйозними загрозами.

"Щоб знищувати недорогі озброєння, які наступають великими хвилями, потрібні одноразові, недорогі та масово вироблені засоби ураження. А для знищення найскладніших засобів ураження, таких як балістичні ракети, все одно потрібні високотехнологічні та складні системи", – пояснив Вандьє.

Під час саміту президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон надасть Україні ліцензію на виробництво перехоплювачів Patriot. Це потенційно може дозволити Києву виготовляти більше озброєнь, необхідних для захисту від російських балістичних ракет.

Втім, відповідаючи на запитання, чи змінило це його оцінку щодо того, що самих систем Patriot буде недостатньо для захисту Європи протягом наступних п'яти років, Вандьє вказав на більш фундаментальну проблему. За його словами, західні озброєння створювалися з урахуванням промислової бази, якої нині вже немає.

"Дизайн потрібно змінити. Ми перебуваємо на етапі, коли деякі елементи доведеться перепроєктувати під тиском необхідності їхнього масового виробництва", – додав адмірал.

Вандьє зазначив, що НАТО змушене адаптуватися до загрози, яка постійно змінюється. За його словами, Росія продемонструвала здатність швидко аналізувати досвід війни та змінювати свої підходи фактично щотижня.

"На війні, якщо ви не адаптуєтеся, ви гинете. Усе ваше мислення має бути спрямоване на те, як перевершити противника, випередити його та діяти швидше за нього. І Росія в цьому не така вже й погана. Для НАТО зараз питання полягає у швидкості адаптації. Це гра розуму", – зазначив адмірал.

Україна задає темп оборонній промисловості

За словами Вандьє, українська оборонна промисловість дедалі частіше задає темп європейським і західним виробникам, які раніше постачали Україні значну частину озброєння. Українські компанії змогли швидко розробляти, впроваджувати та модернізувати системи відповідно до змін на полі бою.

"Дуже гнучка та така, що швидко розвивається, промислова база України зараз задає темп європейській і західній промисловості", – зазначив Вандьє.

Водночас адмірал наголосив, що виклики для НАТО не обмежуються безпілотниками та системами ППО. За його словами, після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності у Європі знову посилилося суперництво у сфері далекобійних ракет, що створює новий період стратегічної нестабільності.

Розвиток української зброї

Раніше видання The Telegraph писало про те, що Україна створила збройову екосистему, якої немає в жодній країні НАТО. Як зазначали журналісти, у майстернях і невеликих заводах, розкиданих по всій Україні, виробництво військових технологій розвивається настільки швидко, що навіть провідні країни Альянсу не можуть їх наздогнати.

Тільки в травні Міноборони України сертифікувало 175 нових систем озброєння для бойового застосування, майже 93% з яких були повністю розроблені та виготовлені всередині країни.

У виданні зауважували, що бум виробництва зброї в Україні застав російського диктатора Володимира Путіна зненацька. Тепер інші країни уважно вивчають підхід України до виробництва оборонних технологій.

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