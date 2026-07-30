На Україну летіли 74 ракети і сотні дронів: Повітряні сили розкрили масштаби нічного удару

Загалом росіяни запустили 358 засобів повітряного нападу.

У ніч на 30 липня, починаючи з 18-ї години 29 липня, російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 358 засобів повітряного нападу – 74 ракет і 284 БпЛА різних типів. Про це йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що основним напрямком удару були Київщина та Львівщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Вінниччину, Полтавщину, Миколаївщину, Івано-Франківщину.

"Особливість масованої атаки - одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості "балістики" та крилатих ракет", - розповіли у Повітряних силах.

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За даними відомства, усього радіотехнічні війська зафіксували 358 засобів повітряного нападу:

4 протикорабельні ракети "Циркон/Онікс" (район пуску – Курська область РФ);

9 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400/KN-23" (райони пуску – Брянська, Воронезька, Курська області РФ);

61 крилату ракету "Х-101/Калібр" (район пуску – Вологодська область, Новоросійськ РФ);

284 ударні БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивних), "Гербера", "Італмас", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово РФ).

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 9-ту годину протиповітряна оборона збила/подавила 320 цілей – 55 ракет та 265 безпілотників різних типів:

1 балістичну ракету "Іскандер-М/С-400/KN-23";

54 крилаті ракети "Х-101/Калібр";

265 ворожих БпЛА різних типів.

У Повітряних силах зазначили, що, за попередньою інформацією, станом на 9:00 зафіксовано влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних та 2 крилатих ракет, а також 17 ударних БпЛА на 20 локаціях і падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

"Інформація щодо восьми ракет уточнюється. Атака триває! В повітряному просторі України декілька ударних БпЛА", - додали у Повітряних силах.

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