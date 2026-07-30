Уряд погодив податок на міжнародні посилки: що зміниться для українців

Нові правила у випадку прийняття закону почнуть діяти не раніше 2027 року.

Уряд направив до Верховної Ради новий законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький у своєму Telegram-каналі.

"Зараз імпортні товари вартістю до 150 євро, які надходять в Україну міжнародними поштовими відправленнями, не оподатковуються ПДВ. Ми пропонуємо скасувати цю пільгу та привести українські правила у відповідність до законодавства Європейського Союзу", - написав очільник уряду.

Він наголосив, що приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилаються безоплатно, як і раніше, не оподатковуватимуться. Прем’єр заявив, що умови повинні бути рівними для всіх учасників ринку, і це "питання підтримки українських виробників і чесної конкуренції".

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Очікується, що це рішення забезпечить понад 10 мільярдів гривень додаткових надходжень до бюджету щороку. При цьому нові правила у випадку підтримки законопроєкту депутатами почнуть діяти не раніше 2027 року.

Податок на посилки – головні новини

Запровадження ПДВ для посилок, які надсилають з-за кордону, вартістю до 150 євро, - одна з умов програми МВФ для України. Також у Євросоюзі називали прийняття відповідного закону умовою виділення частини допомоги Україні із 90 мільярдів євро.

26 травня Верховна Рада відхилила законопроєкт про внесення змін до Митного кодексу України, низка правок якого передбачала введення оподаткування закордонних посилок вартістю до 150 євро.

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