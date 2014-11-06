Близько 80 автомобілів застрягли в черзі на кордоні України та Польщі

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Наразі черга у пункті пропуску «Ягодин» на виїзд з України складає близько 80 автомобілів. Причиною виникнення черг є велика кількість автомобілів, які прямують через кордон саме у цьому пункті пропуску. Наразі пункт пропуску працює з навантаженням, що перевищує його пропускну спроможність», - повідомляють у відомства.

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Тим часом, раніше повідомлялось, що львівські митники на українсько-польському кордоні 6 листопада вилучили велику партію контрабандних смартфонів iPhone, які намагався ввезти громадянин України.