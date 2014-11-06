Російському правозахиснику Пономарьову дозволили в'їзд в Україну

Про це повідомляє радник голови СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці в соцмережі. У повідомленні говориться, що в'їзд в Україну правозахиснику Віталію Пономарьову відкритий. Також у повідомленні наголошується, що СБУ в даний час "впорядковує списки для того, щоб таких прикрих інцидентів не траплялося в майбутньому".

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При цьому Маркіян Лубківський зазначив, що колишня влада переслідувала не тільки представників української, але й російської опозиції. "До них належав і Віталій Пономарьов, у якого я публічно прошу вибачення за цю прикру ситуацію", - написав радник.