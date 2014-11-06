Штаб АТО спростував інформацію про наступ на позиції бойовиків

Сили АТО знаходяться на визначених рубежах, опорних і спостережних пунктах і не переходять у наступ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО у відповідь на заяви бойовиків, що сили АТО переходять у наступ.

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«Ми неухильно дотримуємося положень Мінського меморандуму та протоколу, знаходимося на визначених рубежах, опорних і спостережних пунктах», - йдеться у повідомленні. «Ніяких заходів, спрямованих на ескалацію ситуації в зоні АТО, не проводимо», - наголошується у повідомленні.

«Нагадуємо, що, як повідомлялося раніше, бойовики перефарбовували свою військову техніку у кольори української армії і наносили на свою військову техніку і озброєння розпізнавальні знаки, схожі на символіку Збройних сил України. Враховуючи зазначене, можливі провокації з боку незаконних збройних формувань з метою дискредитації сил АТО», - заявляють у прес-центрі.