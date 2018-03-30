Через заяву Папи Римського про пекло розгорається скандал

У ході бесіди з журналістом Папа нібито сказав, що пекла не існує.

Журналіст Еухенії Скалфарі, засновник газети La Repubblica, опублікував статтю, в якій він запитав у Папи Римського, куди потрапляють "погані душі".

У статті, опублікованій 29 березня, стверджується, що Франциск відповів, що "пекла не існує", передає Fox News.

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"Їх не карають. Ті, хто каються, отримують прощення Бога й входять до особливого рангу душ, але ті, хто не розкаюються і не можуть бути прощені — зникають. Немає пекла, є зникнення грішних душ", - йшлося у матеріалі.

У Ватикані вже відреагували на статтю і заявляють, що ці слова - результат перестановки слів Папи Римського.

"То, про що повідомляється в статті, - це переказ його слів. У ній, слова, сказані Папою, не цитуються", - кажуть у Ватикані.

Католицьке інформагентство повідомило, що цей журналіст вже перекручував слова Папи в минулому, в 2015 році, про існування пекла.