Перші українські поліцейських пройшли курси домедичної допомоги за стандартами НАТО

Очільник МВС заявив, що кожен спеціаліст системи МВС зобов'язаний вміти надавати першу домедичну допомогу.

Перші 300 поліцейських пройшли курси домедичної допомоги за стандартами Північноатлантичного альянсу.

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Про це заявив перший заступник голови Національної поліції В‘ячеслав Аброськін на церемонії відкриття навчально-тренувального центру домедичної підготовки, про це повідомили у Департаменті комунікації НПУ.

За його словами, ці поліцейські з грудня 2017 року по березень 2018 року пройшли курс спеціальної підготовки для працівників, які, за своїми службовим обов‘язками, повинні надавати домедичну допомогу постраждалим, але не мають медичної освіти. «Всі співробітники Національної поліції мають навчитися надавати якісну домедичну допомогу, адже правильно та вчасно надана медична допомога може врятувати життя і у такі моменти важлива кожна секунда», - зазначив він.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що кожен спеціаліст системи МВС зобов'язаний вміти надавати першу домедичну допомогу. «Ми говоримо про парамедиків, але бачимо, що в строю стоять і поліцейські, і офіцери ДСНС. Кожен із них мусить вміти надавати медичну допомогу, навіть не маючи медичної освіти», – сказав Аваков.

Глава МВС повідомив, що сьогодні дипломи про успішне завершення курсу домедичної допомоги отримали 75 офіцерів, але це тільки початок. «На цьому ми не зупиняємось. Наступні в черзі на навчання – прикордонники», – зазначив Аваков.

У Департаменті зауважили, що створення навчально-тренувального центру домедичної допомоги в Україні тривало два роки. Програмою НАТО було частково виділене обладнання для забезпечення стаціонарного та мобільного навчально-тренувального центру. Крім того, на базі SMURD Fundation у Румунії спеціальну підготовку за стандартами НАТО пройшли 14 українських спеціалістів, які наразі й навчають українських офіцерів.