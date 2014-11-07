При посольстві України в Італії створено раду українських асоціацій

Установчі збори нового об'єднання відбулися 6 листопада в Римі за участю 30 керівників громадських організацій з різних регіонів Італії, передає радіо "Свобода".

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"Є запит на загальну думку українців, які перебувають в Італії. До мене зверталися депутати італійського парламенту, неурядові організації з проханням створити структуру, яка б представляла загальну думку українців щодо того чи іншого питання", - повідомив на зборах посол України в Італії Євген Перелигін.

За його словами, такий репрезентативний орган громади потрібен і українській владі, яка оперативніше реагуватиме на запити своїх громадян за кордоном.

До складу громадської ради будуть входити тільки асоціації, офіційно зареєстровані в Італії. За даними посольства, таких об'єднань налічується понад 40.

Учасники установчих зборів домовилися діяти за кількома напрямками: школи та робота з молоддю, пенсійне забезпечення трудових мігрантів, волонтерський рух для доставки гуманітарної допомоги в Україну та інформаційно-пропагандистська робота в італійському медіапросторі.

За офіційними даними, на Апеннінах проживає понад 230 тис. громадян України.