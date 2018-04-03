СБУ: російські спецслужби намагаються повернутися до проекту «Бессарабія»

Перший провал сепаратистського проекту у 2015 році спровокував у Москві розборки між кремлівськими кланами, розповів голова СБ України.

У Службі безпеки України мають в своєму розпорядженні інформацію про спроби російських спецслужб повернутися до сепаратистського проекту «Бессарабія».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова СБУ Василь Грицак на брифінгу в Одесі.

«Останнім часом ми отримуємо інформацію про спроби російських спецслужб знову ж повернутися до питання Бессарабії», - сказав він.

Читайте такожЗМІ розповіли про "організаторів Бессарабії", на яких обміняли Солошенка і Афанасьєва

«Ви пам'ятаєте, що в 2015 році після двох наших зачисток проект «Бессарабія» був провалений. Потім, наскільки нам відомо (я не побоюся цього сказати), в Москві були розборки з цього приводу між двома кланами, які курирували це питання. Зараз вони повернулися до цього. І, наскільки нам відомо, знову ж питання Бессарабії, питання Молдови в контексті Бессарабії - одночасно будуть намагатися розхитати ситуацію в одеському регіоні та Молдові», - додав Грицак.

На уточнююче запитання, чи це стосується Придністров'я, Грицак відповів: «Так, оскільки в Придністров'ї стоїть російський контингент». «У Придністров'ї, поблизу Тирасполя, російській та придністровської так сказати владою відновлена злітно-посадкова смуга на аеродромі, яка здатна приймати всі типи літаків. Для нас це теж натяк», - додав голова СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада 2016 року голова СБУ Василь Грицак заявив, що запобігти створення так званої «Бессарабської народної республіки» вдалося завдяки трьом етапам зачистки в Одеському регіоні.

За його словами, куратором проекту «Бессарабія» був головний радник управління президента Росії у справах СНД, перший заступник помічника президента РФ Владислава Суркова Інал Ардзінба.

Тоді ж Грицак повідомив, що Ардзінба проводить зустрічі з деякими українськими політиками.