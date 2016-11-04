Кремлівський куратор проекту "Бессарабія" Ардзінба проводить зустрічі з деякими українськими політиками - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Грицак повідомив на брифінгу в Одесі.

«Ми маємо інформацію про його зустрічі з деякими політиками, які приїжджають з України. На жаль, це важко задокументувати, тому що відбувається на території іншої держави. Але такі зустрічі відбуваються», - сказав Грицак.

Він не підтвердив чутки, тиражовані деякими Інтернет-ресурсами, про те, що Ардзінба ближчим часом відвідає Одесу.

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«Чутки такі гуляли, але я слабо вірю, що Інал Ардзінба захоче приїхати в Одеський регіон. Хоча насправді він дійсно продовжує курирувати питання, і в 2015 році саме він був куратором проекту «Бессарабія», - зазначив Грицак. Він додав, що запобігти створенню так званої «бессарабської народної республіки» вдалося завдяки трьом етапам зачистки в Одеському регіоні.

«Підтвердження цієї інформації (приїзду Ардзінби – УНІАН) у Служби безпеки наразі немає, але якщо він приїде, ми його зустрінемо обов'язково», - підкреслив очільник СБУ.