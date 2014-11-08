На Одещині в 2012-2013 роках посадовці розікрали палива на чверть мільйона гривень
17:25, 08 листопада 2014Суспільство
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Прокуратура розслідує факти розкрадання пального на 250 тис. грн у ряді військових частин Одеської області.
Посадовці крали паливо у військових / УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі Військової прокуратури Південного регіону, «впродовж 2012-2013 років посадовці трьох частин шляхом підробки документів здійснили розкрадання пально-мастильних матеріалів на загальну суму понад 250 тис. грн».
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Військовий прокурор Одеського гарнізону почав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366 (службова підробка) і ч. 2 ст. 410 (розкрадання, привласнення військового майна) Кримінального кодексу України.
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