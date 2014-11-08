На Одещині в 2012-2013 роках посадовці розікрали палива на чверть мільйона гривень

Прокуратура розслідує факти розкрадання пального на 250 тис. грн у ряді військових частин Одеської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Військової прокуратури Південного регіону, «впродовж 2012-2013 років посадовці трьох частин шляхом підробки документів здійснили розкрадання пально-мастильних матеріалів на загальну суму понад 250 тис. грн». Читайте такожУ ГПУ люстрували вже 130 працівників, готуються звільнити ще 450 Військовий прокурор Одеського гарнізону почав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366 (службова підробка) і ч. 2 ст. 410 (розкрадання, привласнення військового майна) Кримінального кодексу України.

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