Під Харковом річка вийшла з берегів (фото)

Деякі області України страждають через весняні паводки.

Річка Мжа розлилася в Змієві Харківської області, підтоплені підвали.

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Про це повідомили очевидці у соціальних мережах, передає Status Quo. За їхніми даними, вода впритул підібралася до дворів та будинків.

Раніше глава державної компанії-оператора гідроелектростанцій, які розташовані на річках Дніпро і Дністер, "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що не очікує значного затоплення прибережних регіонів цих річок в результаті великого припливу талої води під час повені в квітні-травні цього року.

Також журналісти склали карту затоплених місцевостей в Україні.