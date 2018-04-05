Під Харковом річка вийшла з берегів (фото)
20:55, 05 квітня 2018Суспільство
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Деякі області України страждають через весняні паводки.
Вода підібралася до дворів / фото sq.com.ua
Річка Мжа розлилася в Змієві Харківської області, підтоплені підвали.
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Про це повідомили очевидці у соціальних мережах, передає Status Quo. За їхніми даними, вода впритул підібралася до дворів та будинків.
Раніше глава державної компанії-оператора гідроелектростанцій, які розташовані на річках Дніпро і Дністер, "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що не очікує значного затоплення прибережних регіонів цих річок в результаті великого припливу талої води під час повені в квітні-травні цього року.
Також журналісти склали карту затоплених місцевостей в Україні.
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