Під Харковом річка вийшла з берегів (фото)

20:55, 05 квітня 2018
Суспільство
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Вода підібралася до дворах / фото sq.com.ua

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Про це повідомили очевидці у соціальних мережах, передає Status Quo. За їхніми даними, вода впритул підібралася до дворів та будинків.

Раніше глава державної компанії-оператора гідроелектростанцій, які розташовані на річках Дніпро і Дністер, "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що не очікує значного затоплення прибережних регіонів цих річок в результаті великого припливу талої води під час повені в квітні-травні цього року.

Також журналісти склали карту затоплених місцевостей в Україні.

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Теги: #вода#Харківщина#річка