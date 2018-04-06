Скандал з судном "Норд": суд заарештував капітана з альтернативою застави

Суд визначив заставу у розмірі 35 тисяч 240 гривень.

Херсонський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави для затриманого капітана судна "Норд" Володимира Горобенка.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик.

Читайте такожСкандал з судном "Норд": ФСБ вирішила "захищати" російських рибалок від "українського піратства"Застава визначена у розмірі 35 тисяч 240 гривень. У разі неспроможності внести заставу капітан залишатиметься під вартою до 31 травня.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня українські прикордонники в Азовському морі затримали рибальське судно «Норд». У Держприкордонслужбі заявили, що члени команди судна порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Судно, зареєстроване на окупованій території АР Крим, йшло під прапором РФ. На його борту перебував екіпаж у складі 10 осіб. У всіх були паспорти громадян РФ. Судно з екіпажем було відконвойоване до порту Бердянська, 30 березня на судно було накладено арешт.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що вимагають від України звільнити екіпаж судна.