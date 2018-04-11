Рятувальники назвали ТРЦ, які визнано небезпечними

ДСНС визнало небезпечними для відвідування популярні у Києві торговельні центри "Магеллан" і "Дрімтаун".

Державна служба з надзвичайних ситуацій перевірила вже 1319 об'єктів на предмет пожежної безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін під час засідання уряду.

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Чечоткін зазначив, що всього на керівників об'єктів накладено 1200 адміністративних стягнень, за порушення вимог пожежної безпеки до суду подано позови на закриття 37 об'єктів, з них 16 ТРЦ, 18 дошкільних і шкільних закладів, 3 лікарні.

"Серед поданих до суду матеріалів на зупинку роботи увага до питань безпеки практично не приділяється в ТРЦ "Альтаїровський" в місті Одеса, ТРЦ "Рікос" та супермаркеті "Колібріус" в Рівненській області, де шляхи евакуації не відповідають вимогам норм, а системи протипожежного захисту роками залишаються в непрацездатному стані", – заявив він.

За словами Чечоткіна, по місту Києву із 357 об'єктів, які підлягають перевірці, перевіряють 9 торгівельних центрів.

"З яких уже сьогодні можна говорити, що в "Магелані" та "Дрімтауні" вже виявлені порушення, що створюють небезпеку людям", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, в Україні хочуть закрити 16 ТРЦ через порушення пожежної безпеки.