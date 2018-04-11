В Україні хочуть закрити 16 ТРЦ через порушення пожежної безпеки

Найгірше йдуть справи з виконанням приписів щодо пожежної безпеки в Донецькій, Сумській і Тернопільській областях.

В ході масштабної перевірки закладів масового скупчення людей на предмет виконання вимог безпеки станом на сьогодні виявлено понад 15 тисяч порушень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін під час засідання уряду.

За його словами, всього перевірено на сьогодні 1319 об'єктів, з яких 937 дошкільних та шкільних закладів, 56 лікарень із стаціонарним лікуванням, 326 торговельно-розважальних центрів і об'єктів дозвілля.

"Під час перевірок виявлено понад 15 тис. порушень, з яких більше 5 тис. не усувалися протягом тривалого часу. Найгірший стан з виконанням приписів склався в Донецькій, Сумській і Тернопільській областях, де не виконується понад 60% раніше запропонованих заходів", - сказав він.

Читайте також"Жоден не відповідає нормам": архітектор розповів, що кемеровська трагедія може повторитися в будь-якому ТРЦ Києва

Чечоткін зазначив, що всього на керівників об'єктів накладено 1200 адміністративних стягнень, за порушення вимог пожежної безпеки до суду подано позови на закриття 37 об'єктів, з них 16 ТРЦ, 18 дошкільних і шкільних закладів, 3 лікарні.

Він уточнив також, що результати перевірки сьогодні будуть опубліковані на сайті ДСНС та будуть оновлювати щотижнево.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня Кабінет міністрів доручив Держслужбі з надзвичайних ситуацій спільно з іншими відомствами, місцевими органами влади провести масштабні перевірки торговельних центрів, кінотеатрів, інших місць масового скупчення людей.

Перевірка, проведення якої було обумовлене масштабною пожежею в російському Кемерові, розпочалася 30 березня.

Довідка УНІАН. 25 березня в ТРЦ у Кемерові сталася пожежа. За інформацією МНС РФ, загоряння виникло на четвертому поверсі будівлі, де були розміщені кінотеатр і дитячі ігрові майданчики.

За офіційними даними, в результаті пожежі загинули щонайменше 64 осіб, зокрема багато дітей, а також 200 тварин з контактного зоопарку. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше. Родичі загиблих стверджують, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.

Слідчий комітет Росії заявив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Відкрито кримінальну справу, триває слідство.