Стадіон "Металіст" олігарха-втікача Курченка передають Харківській ОДА

13:09, 11 квітня 2018
Суспільство
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оновлено
KHARKIV Today

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Про це на засіданні уряду в середу повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Йдеться про розпорядження Кабінету міністрів щодо передачі до сфери управління Харківської обласної адміністрації стадіону футбольного клубу "Металіст", який було фактично вкрадено у держави і зусиллями Генеральної прокуратури й особисто генерального прокурора Юрія Луценка повернуто у власність держави і відповідно обласна адміністрація використовуватиме цей стадіон», - сказав прем'єр.

Прем'єр також подякував міністру юстиції Павлу Петренку, який супроводжував процес передачі стадіону, і зазначив, що Харківська адміністрація повинна управляти стадіоном, з огляду на вимоги вболівальників.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року Харківський суд ухвалив рішення про спецконфіскацію майнових прав футбольного клубу «Металіст», який належав олігархові Сергію Курченку, близькому до оточення колишнього президента України Віктора Януковича.

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Теги: #Курченко#стадіон#Металіст Курченко