У центрі Києва закривається ресторан McDonald's

Причиною закриття закладу стало закінчення терміну дії орендної угоди.

У Києві біля метро Печерська припинив роботу ресторан McDonald's. Це перший випадок закриття ресторану міжнародної мережі в Україні, не враховуючи зони АТО і Криму.

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Про це повідомляє RAU.

Як уточнили в McDonald's Україна, закриття ресторану відбулося через закінчення строку дії орендної угоди. При цьому компанії і власнику приміщення не вдалося домовитися про пролонгацію договору оренди на прийнятних для MсDonald's умовах.

Це перший випадок закриття MсDonald's в Україні, не вважаючи подій 2014 року, коли компанії довелося припинити роботу закладів в Криму і на сході України. Тоді мережа втратила восьми ресторанів: трьох - анексованому Росією Криму і п'яти - в зоні проведення АТО і на тимчасово окупованих територіях.

З того часу українська мережа міжнародної компанії постійно зростала і на початку 2018 року об'єднувала 83 ресторани.

Як повідомляв УНІАН, в українському MсDonald's вперше з'являться офіціанти.