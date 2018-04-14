В Одесі суд відмовився зняти підозри з екс-віце-мера, обвинуваченої в причетності до пожежі в таборі «Вікторія»

Таким чином, Цвірінько залишається в статусі підозрюваної.

В Одесі Приморський районний суд відмовився зняти підозру з обвинуваченої у службовій недбалості колишнього заступника міського голови Зінаїди Цвірінько, що призвело до пожежі в таборі «Вікторія» та загибелі дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, 13 квітня суд відхилив клопотання сторони захисту про зняття з Цвірінько статусу підозрюваної в зазначеній справі.

У ході засідання її адвокати наполягали на тому, що слідство передало справу до суду більш ніж через два місяці після вручення повідомлення про підозру їхній підзахисній.

Прокурор Роман Чередник пояснив, що 16 березня набули чинності норми Кримінально-процесуального кодексу, згідно з якими захист підозрюваних має право оскаржити підозру не раніше, ніж через 2 місяці після її вручення та якщо обвинувальний акт ще не направлено до суду.

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«Перший раз Цвірінько пред'явили підозру в службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків, ще в жовтні 2017 року, а після деяких уточнень і конкретизації підозру вручали повторно - 14 березня цього року», - сказав прокурор.

Адвокат Цвірінько Олександр Веселов заявив, що підозра не є обґрунтованою і порушує норми кримінально-процесуального кодексу. На його думку, суд повинен відкрити провадження і розглянути скаргу його підзахисної по суті.

«У тексті підозри не вибудувано причинно-наслідковий зв'язок між порушенням Цвірінько її посадових обов'язків і причинами виникнення пожежі. Моя підзахисна ніколи не мала ніякого відношення до заселення дітей у табір. Цим займався директор табору, тому підозру потрібно скасувати», - вважає адвокат.

Прокурор звернув увагу на те, що було розпорядження міського голови «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків під час літніх канікул у 2017 році», яке, зокрема, передбачає направлення дітей до табору «Вікторія». Контроль за виконанням цього розпорядження було покладено саме на Цвірінько.

На думку сторони звинувачення, підозра грунтувалась виключно на офіційних документах і посадових обов'язках. Зокрема, Цвірінько знала про непідключену пожежну сигналізацію й дала розпорядження директору департаменту освіти міськради Олені Буйневич готувати документи про заселення дітей до табору.

Після наради суд відмовив адвокатам підсудної в розгляді клопотання, оскільки зміни в КПК, до яких апелювали адвокати Цвірінько, були внесені вже після того, як їй вручили повідомлення про підозру, а зворотної сили закон не має.

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Таким чином, Цвірінько залишається в статусі підозрюваної.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого комплексу «Вікторія» в Одесі сталась пізно увечері 15 вересня 2017 року, що призвело до загибелі трьох дітей.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

У зв'язку з НП були затримані директор комплексу Петрос Саркісян і вихователька Наталія Янчик (Цокур), яка за функціональними обов'язками повинна відповідати за пожежну безпеку.

18 вересня суд ухвалив заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив Янчик на волю під поручительство народних депутатів, Саркісян перебуває в СІЗО. Стосовно обох досудове розслідування завершено. Також завершено розслідування стосовно двох посадових осіб місцевого підрозділу ДСНС.

10 квітня 2018 року Київський районний суд Одеси визнав потерпілими у справі про пожежу в таборі «Вікторія» 78 осіб.