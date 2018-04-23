7-річна киянка, яка встановила 23 спортивні рекорди, тренуватиметься із військовими (фото)

У 2017 році дівчинка встановила світовий воркаут-рекорд, здійснивши 80 силових підйомів переворотом на перекладині.

7-річна київська школярка Ніколь Князева, яка здійснила 23 рекорди у спорті, братиме участь у показових виступах у військових підрозділах та тренуватиметься разом із ліцеїстами.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони.

Дівчинка розповіла, що вирішила у майбутньому стати військовою. Сьогодні, 23 квітня, під час зустрічі із Міністром оборони України генералом армії України Степаном Полтораком Ніколь Князева розповіла про своє рішення і подарувала йому книгу «Національний реєстр рекордів України 2018 року», де внесено і її власні досягнення.

Як відомо, Ніколь встановила 23 рекорди у різних спортивних напрямах. Лише за півтора місяці дівчинка встановила 4 рекорди, інші — протягом 6 місяців. Усі рекорди встановлено за різними номінаціями фізичних вправ, фактично нею було встановлено рекорди, які суттєво перевищували попередні здобутки досвідчених дорослих спортсменів.

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"Приємно, що дівчинка виявила бажання брати участь у показових виступах у військових підрозділах та тренуватися разом із нашими ліцеїстами. Вражений бажанням української молоді захищати та прославляти Україну," — зазначив під час зустрічі Степан Полторак.