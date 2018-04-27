Монстри й роботи «оселилися» посеред тюльпанів у центрі Києва

На виставці тюльпанів у Києві висадився цілий «зоряний десант»: скульптури улюблених фантастичних та казкових кіногероїв.

Виставка тюльпанів «Навколо світу» відкрилась на Новому Співочому Полі. Окрім тисяч квітів, майстер-класів та еко-ярмарку, на відвідувачів чекає незабутній сюрприз від дизайн-студії «Кована Скарбниця». Це виставка улюблених фантастичних та казкових кіногероїв «Таємничий сад». Вона нагадує знімальний майданчик фентезі, історичних саг про лицарів і драконів, космічних атракціонів-блокбастерів.

Серед квітів «висадився» цілий «зоряний десант»: триметрові скульптури Десептикона й Чужого, з планети Геліон Прайм до нас завітав Пес, захисник Ріддіка. З Єгипетських долин з’явився грізний Гор – бог неба й сонця у вигляді Сокола. Жінка-кішка, Друїди, і японські самураї охороняють підхід до зеленого острову природи, де випасається носоріг і захищає свою територію ведмідь-грізлі, мріє про маленькі світи слон Хортон, а злий Гремлін намагається поцупити Павліна.

«Кована скарбниця" - це кілька десятків майстрів-однодумців. Як і великого фізика Стівена Хокінга, художників турбує подальша доля екосистеми Землі з таким стрімким розвитком технологій. Саме тому місія виставки «Таємничий сад» - не лише бажання вразити глядача «лагідними монстрами, а й привернути увагу до гармонії технологій з природою. Адже, робототехніка стає невід’ємною частиною суспільного життя. Поступова інтеграція роботів у наш побут проходить непомітно в повсякденному житті. Однак, якщо подивитися на двадцять, тридцять років назад, то побачимо, що про сьогоденні гаджети люди навіть не мріяли.

Технічний розвиток веде світ до екологічної катастрофи. Захисники природи намагаються піклуватися про екологію та захистити планету від техногенних катастроф. Проте індустрія, на думку майстрів «Кованої Скарбниці», замало опікується проблемами екології.

Цікаво на виставці буде й маленьким діточкам і їхнім бабусям. Носоріг на якому можна посидіти, роботи й мотоцикли, ковані квіти й репродукції із металу картин відомих художників не залишить байдужими жодного відвідувача.

Виставка працюватиме з 27 квітня до 27 травня.

У дизайн-студії "Кована Скарбниця" є постійно діюча виставка. Ще більше роботів, монстрів, кованих картин, елементів дизайну і декору в трендових стилях "кіберпанк", "стімпанк", "грінпанк", "лофт", "хайтек" можна побачити галереї під Києвом (Києво-Святошинський район, с. Дмитрівка, вул. Козацька, 10) або знайти на сайті http://new.shk.com.ua/.