У Кривому Розі на хабарі у $10 тисяч погорів капітан поліції

Капітан поліції вимагав від місцевого жителя кошти за непритягнення до кримінальної відповідальності за нібито шахрайські дії.

Співробітники СБУ викрили у Кривому Розі слідчого поліції, який одержав $10 тис. хабара.

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Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що капітан поліції вимагав від місцевого жителя кошти за непритягнення до кримінальної відповідальності за нібито шахрайські дії.

Як посередника для отримання неправомірної вигоди посадовець залучив знайомого адвоката. Оперативники спецслужби затримали зловмисників після отримання всієї суми хабара.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжних заходів.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу триває досудове розслідування.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з військовою прокуратурою та підрозділом внутрішньої безпеки Нацполіції.