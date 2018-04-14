На Волині на хабарі погорів головний держінспектор митної служби

Інспектор вимагав гроші від водіїв за безперешкодний пропуск автомобілів на іноземній реєстрації у режимі «транзит» і так званому «тимчасовому ввезенні до одного року».

Служба безпеки України та органи прокуратури затримали в Волинській області співробітника Державної фіскальної служби, який вимагав та отримував хабарі на митному посту «Устилуг».

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

«Співробітники СБУ спільно з прокуратурою викрили на хабарі головного державного інспектора митного поста «Устилуг» на Волині… Митника затримали на робочому місці під час передачі $220 та 1300 грн від чергового власника авто», - йдеться у повідомленні.

Ще до затримання правоохоронці встановили, що посадовець організував механізм вимагання грошей від водіїв за безперешкодний пропуск автомобілів на іноземній реєстрації у режимі «транзит» і так званому «тимчасовому ввезенні до одного року».

Оперативники спецслужби задокументували чотири факти отримання головним інспектором хабарів на суму понад $1200.

Зараз проводяться слідчі (розшукові) дії щодо інших службових осіб митної та прикордонної служб, які за даними матеріалів слідства можуть бути причетні до вимагання та одержання неправомірної вигоди від водіїв автомобілів з реєстраційними номерами країн Європи.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу («одержання хабаря»). Проводиться слідство, по завершенню якого буде оголошено про підозру та обрано щодо підозрюваних запобіжні заходи.