На Житомирщині начальник внутрішньої служби колонії погорів на хабарі (фото)

Встановлено, що майор внутрішньої служби вимагав від родичів ув’язненого 10 тис. грн за безперешкодну передачу заборонених предметів.

На Житомирщині спецслужби затримали на хабарі начальника внутрішньої служби колонії.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-групи СБУ у Житомирській області Ірина Мартинюк.

За її словами, сьогодні співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі начальника оперативного відділу виправної колонії у Житомирській області.

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Правоохоронці встановили, що майор внутрішньої служби вимагав від родичів ув’язненого 10 тис. грн за безперешкодну передачу заборонених предметів. Згодом він зажадав мобільний телефон вартістю 6 тис. грн. Для одержання неправомірної вигоди посадовець залучив свого знайомого.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника у робочому кабінеті після отримання та активації предмета хабара - мобільного телефону.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру, обрання міри запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.