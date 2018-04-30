До Африки на пластикових бочках: на Одещині затримали норвежця при незвичній спробі перетнути кордон (фото)

Порушник, з його слів, планував потрапити до Африки через Румунію та інші країни Європейського Союзу.

В Одеській області затримано громадянина Норвегії під час спроби незаконного перетинання кордону річкою Дунай за допомогою пластикових бочок.

Як повідомили УНІАН у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, 29 квітня прикордонники Ізмаїльського загону затримали громадянина Норвегії під час спроби незаконно перетнути державний кордон.

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«Про появу невідомого на березі річки Дунай інформацію отримав дільничний інспектор прикордонної служби. Негайно на перевірку виїхав прикордонний наряд, який затримав іноземця. Цікаво, що кордон він намагався перетнути за допомогою двох пластикових бочок», - зазначили в управлінні.

Порушник, з його слів, планував потрапити до Африки через Румунію та інші країни Європейського Союзу.

У ході перевірки документів також з'ясувалося, що він перевищив терміни перебування на території України. Крім того, прикордонники виявили у порушника 128 таблеток, що містять наркотичну речовину, кошти в сумі понад 14 тис. гривень, 6 гаджетів і 6 одиниць біжутерії.

За спробу незаконного перетинання державного кордону і порушення правил перебування на території України стосовно норвежця складені процесуальні документи. Подальшу його долю вирішить суд.