Через обстріли в Донецьку без газу залишилося майже 3 тисячі жителів

Про це повідомляється на сайті міської ради.

Зокрема, пошкоджено 9 будинків. Крім того, внаслідок попадання снарядів і подальшого загоряння повністю знищено житловий одноповерховий будинок і 2 гаражі.

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В результаті артобстрілу в Київському районі міста зафіксовані також численні пошкодження газопроводів. У зв'язку з цим без газопостачання находяться 147 будинків приватного сектору.

Фахівці приступили до ліквідації наслідків вчорашнього артобстрілу, тривають ремонтні роботи на газопроводі. На ранок 18 листопада в Донецьку без газопостачання 2696 жителів, серед них 4 багатоквартирних будинки, 2105 будинків приватного сектора і 20 підприємств.