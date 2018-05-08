У Львові провели панахиду на місці колишнього концтабору (фотогалерея)

У День пам'яті і примирення у Львові провели церемонію на місці концтабору Шталаг 328 на честь жертв окупантів.

На території Цитаделі у Львові 8 травня, в День пам'яті і примирення, пройшла панахида. Під час Другої світової окупанти створили тут концтабору Шталаг 328.

З 1941 по 1944 рік у таборі було вбито 140 тисяч військовополонених - українців, поляків, росіян, білорусів, євреїв, італійців, французів та бельгійців. На цій території їх розстрілювали, морили голодом. Частина загиблих поховані в братських могилах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві прикрасили монумент Батьківщини-матері.