Через грозу і вітер прикрашання монумента Батьківщини-матері затягнулося до ранку (фото, відео)

До Дня пам'яті і примирення монумент Батьківщини-матері прикрасили вінком з маків.

День примирення та пам'яті разом зі світом відзначає Україна. Загиблих у Другій світовій війні вшановують сьогодні та завтра. Вже традиційно до цього дня вінком із маків прикрашають монумент Батьківщини-матері.

Читайте такожСьогодні в Україні відзначають День пам'яті та примирення

Втім, через вечірню грозу та шквальний вітер роботи затяглися аж до самого ранку, йдеться в сюжеті ТСН.

Другу добу величезні маки намагалися встановити на голові монутенту. 90-кілограмові квіти почали встановлювати ще напередодні вранці, але процесу завадив дощ.

Вінок буде висіти кілька тижнів, і весь час за ним стежитимуть альпіністи, які сидітимуть на голові монументу і поправлятимуть квіти.

Об 11 годині біля Батьківщини-матері відкривається фотовиставка під назвою "Герої", але зараз все перекрито, бо на неї завітає глава держави Петро Порошенко.