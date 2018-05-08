Через грозу і вітер прикрашання монумента Батьківщини-матері затягнулося до ранку (фото, відео)
День примирення та пам'яті разом зі світом відзначає Україна. Загиблих у Другій світовій війні вшановують сьогодні та завтра. Вже традиційно до цього дня вінком із маків прикрашають монумент Батьківщини-матері.
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Втім, через вечірню грозу та шквальний вітер роботи затяглися аж до самого ранку, йдеться в сюжеті ТСН.
Другу добу величезні маки намагалися встановити на голові монутенту. 90-кілограмові квіти почали встановлювати ще напередодні вранці, але процесу завадив дощ.
Вінок буде висіти кілька тижнів, і весь час за ним стежитимуть альпіністи, які сидітимуть на голові монументу і поправлятимуть квіти.
Об 11 годині біля Батьківщини-матері відкривається фотовиставка під назвою "Герої", але зараз все перекрито, бо на неї завітає глава держави Петро Порошенко.