Попрощатись із загиблою в ДТП "регіоналкою" Бережною прийшли Лобода та Ані Лорак (фоторепортаж)

10 серпня у Києві прощаються із загиблою екс-депутаткою Іриною Бережною. На панахиду до Києво-Печерської Лаври зібрались друзі та рідні загиблої, серед яких немало відомих людей, передає ТСН.

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Попрощатись з Бережною прийшли нардепи від "Опозиційного блоку" Дмитро Добкін та Нестор Шуфрич, телеведуча Ольга Фреймут, режисер Алан Бадоєв, співачка Світлана Лобода зі своєю мамою, співачка Ані Лорак, телеведучий Анатолій Анатоліч із дружиною, колишній ректор Національного університету державної податкової служби Петро Мельник, керівник інтернет-видання "Страна.ua" Ігор Гужва, колишня депутатка Ганна Герман, екс-очільник Запорізької ОДА, бізнесмен Євген Червоненко та багато інших.

Раніше зірки українського та російського шоу-бізнесу прокоментували смерть Ірини Бережної. Серед них - Ольга Фреймут, Ані Лорак, Світлана Лобода, Альбіна Джанабаєва, співачка Глюкоза.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня колишній народний депутат від "Партії регіонів" Ірина Бережна загинула в ДТП на узбережжі Адріатичного моря в Хорватії.