В Одесі в поліцію доставили двох осіб з георгіївськими стрічками

Правоохоронці встановили загородження біля входу на Алею Слави, де біля монумента Невідомому матросу традиційно проходять заходи.

В Одесі доставили в поліцію двох осіб з георгіївськими стрічками, виявлених на Алеї Слави.

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Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Центральний парк культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка прийшло багато людей з нагоди 73-ї річниці з Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Правоохоронці встановили загородження біля входу на Алею Слави, де біля монумента Невідомому матросу традиційно проходять заходи. Всіх пропускають через фільтраційний пункт з рамкою, перевіряючи металошукачем.

Вранці тут спочатку пройшли офіційні заходи, в яких взяли участь голова Одеської ОДА Максим Степанов, мер Одеси Геннадій Труханов, митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел, кілька депутатів, представники різних військових підрозділів, силових структур, духовенства, депутатського корпусу, ветерани та ін. Під час церемонії пролунав Гімн України, збройовий залп. До монумента поклали квіти.

На алею також прийшли учасники акції «Безсмертний полк», яка почалася після закінчення офіційних заходів.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіціі в Одеській області, на Алеї Слави поліцейські виявили жінку з георгіївською стрічкою.

«Для перевірки та надання пояснень зазначену громадянку запросили у відділ поліції», - повідомили в главку.

Потім з аналогічним атрибутом було виявлено чоловіка. Його виявили поліцейські групи превентивної комунікації. Для перевірки і надання пояснень його також запросили у відділ поліції.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 9 травня громадський порядок у Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка і розташованій у ньому Алеї Слави забезпечують близько тисячі правоохоронців.

У 2017 році тут відбулося кілька сутичок між антімайдановцами і українськими патріотами.