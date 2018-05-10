"Пакети приберіть на**й!": "Інтер" вкотре "відзначився" (відео)

Мережі відреагували на кадри з оператором, який вимагає від бабусь прибрати пакети з кадру.

З'явилося коротке відео, на якому показані кілька секунд підготовки до прямого включення журналіста телеканалу "Інтер" Яна Іванишина з акції "Безсмертний полк" в Києві.

Запис опубліковано в YouTube-каналі Skrypin.ua. Включення було в рамках ранкового телемарафону "Наша перемога" 9 травня з місця початку акції – біля метро "Арсенальна" в Києві, передає "Детектор медіа".

На відео чути, як оператор телеканалу кричить жінкам, які перебувають у кадрі поруч з журналістом: "Пакети приберіть на*уй!".

"За вісім секунд показати, як працює телеканал "Інтер"? Та запросто!", - підписано відео, яке, судячи з усього, є фрагментом стріму телеканалу Романа Скрипіна UMN.

У коментарях інтернет-користувачі відзначили, що "новий мем народився".

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Раніше у мережі з'явилося відео епізоду "святкового концерту з нагоди Дня перемоги" на каналі «Інтер», в якому один з ведучих Андрій Доманський виголошує промову в стилі російської пропаганди. "Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельної ходи в нашій столиці, де кожен метр просочений кров'ю наших співвітчизників", – сказав ведучий у супроводі оплесків за кадром.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відреагувала на скандальний уривок з концерту каналу "Інтер" до 9 травня, закликавши не розколювати суспільство.