Євробачення-2018: Руслана дала концерт у фан-зоні конкурсу

Співачка дає концерт у "Євромістечку".

Українська співачка Руслана просто зараз дає концерт у офіційній фан-зоні "Євробачення-2018" у Лісабоні.

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Зірку запросили виступити перед стартом гранд-фіналу конкурсу. Як передає ТСН, в новому шоу Wild energy, яке Руслана спеціально приготувала для виступу у Лісабоні, співачка сама зіграє наживо на декількох інструментах. Серед них в тому числі трембіта і барабани.

Трембіта, один з найдовших в світі духових музичних інструментів, фігурував у кліпі та сценічній постановці Руслани "Дикі танці"/”Wild dances”, що підкорила Європу 2004 року і принесла Україні першу перемогу на "Євробаченні" з рекордною на той час кількістю балів в історії конкурсу.

Виступ Руслани в рамках Євробачення-2018 присвячений потенціалу відновлюваної енергетики для майбутнього Європи та світу.

Офіційна церемонія відкриття конкурсу Євробачення у португальській столиці 6 травня відбувалася у Музеї Електрики на набережній Belem. Концепція музею символічно підкреслює те, що традиційні до сьогоднішнього дня в Європі джерела енергії знаходять своє місце в музеях, відкриваючи дорогу відновлюваній та екологічно безпечній енергетиці.

Нагадаємо, що вже о 22:00 за київським часом у Лісабоні розпочнеться фінал Євробачення-2018.