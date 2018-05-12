Євробачення-2018: Руслана дала концерт у фан-зоні конкурсу
Українська співачка Руслана просто зараз дає концерт у офіційній фан-зоні "Євробачення-2018" у Лісабоні.
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Зірку запросили виступити перед стартом гранд-фіналу конкурсу. Як передає ТСН, в новому шоу Wild energy, яке Руслана спеціально приготувала для виступу у Лісабоні, співачка сама зіграє наживо на декількох інструментах. Серед них в тому числі трембіта і барабани.
Трембіта, один з найдовших в світі духових музичних інструментів, фігурував у кліпі та сценічній постановці Руслани "Дикі танці"/”Wild dances”, що підкорила Європу 2004 року і принесла Україні першу перемогу на "Євробаченні" з рекордною на той час кількістю балів в історії конкурсу.
Виступ Руслани в рамках Євробачення-2018 присвячений потенціалу відновлюваної енергетики для майбутнього Європи та світу.
Нагадаємо, що вже о 22:00 за київським часом у Лісабоні розпочнеться фінал Євробачення-2018.