За добу контррозвідка СБУ затримала трьох інформаторів терористів

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що 39-річний росіянин за завданням ватажків незаконних збройних формувань «ДНР» збирав відомості про українські військові підрозділи, дислоковані на Донеччині, їхню чисельність, озброєння та розташування блокпостів. Зібрані розвідувальні дані росіянин передавав до так званого інформаційного штабу «ДНР».

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Співробітники СБУ затримали також ще двох інформаторів терористів – мешканців Артемівського району Донецької області. Обидва зловмисники отримали завдання від бойовика з позивним «Єсаул» спостерігати за позиціями сил АТО на околицях м.Дебальцеве. Бойовики використовували здобуту інформацію для збройних нападів на українських військових.