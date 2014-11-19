СБУ знешкодила диверсантів «1-ї слов’янської бригади»

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що група мала завдання провести розвідку блокпостів ЗСУ у Тельманівському районі Донецької області та здійснити коригування вогню артилерії бойовиків. Крім того, група мала наказ захопити українського військовослужбовця та отримати елементи військової форми Збройних сил України (шеврони, емблеми, погони).

До складу диверсійно-розвідувальної групи «1-ї слов’янської бригади» так званої «ДНР» входили два громадянина України, один з яких при собі мав посвідчення «розвідника-наводчика в/ч 08801 міністерства оборони «ДНР». Також до її складу входили двоє росіян – жителі Воронежа та Липецька.

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У ході бою з військовослужбовцями ЗСУ троє бойовиків отримали поранення та були затримані. Один російський найманець загинув. Тривають слідчо-оперативні дії.