Несезон-2018: у мережі показали сумні фото курортної перлини Криму
В окупованій Ялті міський сад у центрі набережної перебуває в жалюгідному стані.
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Про це йдеться на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter. "Запустіння частини міського саду в самому центрі набережної Ялти. Бамбука здебільшого немає, все перекопано траншеями, заросло величезними бур'янами, купа сміття, туалетних папірців і розбитого бетону", - наголошується в підписі під фото.
Раніше ЗМІ повідомляли, що в окупованій Керчі на морському причалі влаштували звалище сміття.
Також в мережі опублікували фото зруйнованих пляжів Криму – на них валяється неприбране сміття, сходи і підходи до води розбиті.