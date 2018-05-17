Несезон-2018: у мережі показали сумні фото курортної перлини Криму

У соцмережі зазначають, який туристичний сезон в окупованій Ялті, така і набережна.

В окупованій Ялті міський сад у центрі набережної перебуває в жалюгідному стані.

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Про це йдеться на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter. "Запустіння частини міського саду в самому центрі набережної Ялти. Бамбука здебільшого немає, все перекопано траншеями, заросло величезними бур'янами, купа сміття, туалетних папірців і розбитого бетону", - наголошується в підписі під фото.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в окупованій Керчі на морському причалі влаштували звалище сміття.

Також в мережі опублікували фото зруйнованих пляжів Криму – на них валяється неприбране сміття, сходи і підходи до води розбиті.