Мальовничий пляж в центрі окупованої Керчі перетворили на сміттєзвалище (фото)

14:35, 07 травня 2018
Суспільство
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Жителі окупованої Керчі показали, як мальовничий пляж у центрі міста перетворили на сміттєзвалище / фото kerch.fm

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Відповідні фотографії до редакції видання Керч.ФМ надіслали постійні читачі.

«Ну що за свинство таке, такий мальовничий вигляд і самому центрі міста. У двох кроках є урни, піди і викинь. Але ні, нам треба смітити прямо тут», - написали читачі.

фото kerch.fm
фото kerch.fm
фото kerch.fm

Як повідомляв УНІАН, раніше в мережі опублікували фото зруйнованих пляжів Криму – на них валяється неприбране сміття, сходи і підходи до води розбиті.

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Теги: #Крим#окупація#пляж