Мальовничий пляж в центрі окупованої Керчі перетворили на сміттєзвалище (фото)

Відповідні фотографії до редакції місцевого видання надіслали жителі окупованого міста.

В окупованій Керчі на морському причалі за будівлею по Адміралтейському проїзду влаштували звалище сміття.

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Відповідні фотографії до редакції видання Керч.ФМ надіслали постійні читачі.

«Ну що за свинство таке, такий мальовничий вигляд і самому центрі міста. У двох кроках є урни, піди і викинь. Але ні, нам треба смітити прямо тут», - написали читачі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в мережі опублікували фото зруйнованих пляжів Криму – на них валяється неприбране сміття, сходи і підходи до води розбиті.