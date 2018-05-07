Мальовничий пляж в центрі окупованої Керчі перетворили на сміттєзвалище (фото)
14:35, 07 травня 2018Суспільство
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Відповідні фотографії до редакції місцевого видання надіслали жителі окупованого міста.
Жителі Керчі показали, як мальовничий пляж у центрі міста перетворили на сміттєзвалище / фото kerch.fm
В окупованій Керчі на морському причалі за будівлею по Адміралтейському проїзду влаштували звалище сміття.
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Відповідні фотографії до редакції видання Керч.ФМ надіслали постійні читачі.
«Ну що за свинство таке, такий мальовничий вигляд і самому центрі міста. У двох кроках є урни, піди і викинь. Але ні, нам треба смітити прямо тут», - написали читачі.
фото kerch.fm
фото kerch.fm
фото kerch.fm
Як повідомляв УНІАН, раніше в мережі опублікували фото зруйнованих пляжів Криму – на них валяється неприбране сміття, сходи і підходи до води розбиті.
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