Бойовики з "Градів" обстріляли українську колону розмінування

З артилерії, мінометів та стрілецької зброї обстріляні позиції сил АТО неподалік населених пунктів Дебальцеве, Вуглегірськ, Кам’янка, Донецький та Нікішине.

Бойовики з «Градів» обстріляли групу з розмінування. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві. Читайте такожРНБО: Росія відновила обстріли України зі своєї території «На Дебальцівському напрямі терористи з «Градів» обстріляли нашу колону розмінування», - зазначив він. «З артилерії, мінометів та стрілецької зброї обстріляні позиції сил АТО неподалік населених пунктів Дебальцеве, Вуглегірськ, Кам’янка, Донецький та Нікішине», - додав Лисенко.

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