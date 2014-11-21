Бойовики з "Градів" обстріляли українську колону розмінування
15:32, 21 листопада 2014Суспільство
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З артилерії, мінометів та стрілецької зброї обстріляні позиції сил АТО неподалік населених пунктів Дебальцеве, Вуглегірськ, Кам’янка, Донецький та Нікішине.
REUTERS
Бойовики з «Градів» обстріляли групу з розмінування.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«На Дебальцівському напрямі терористи з «Градів» обстріляли нашу колону розмінування», - зазначив він.
«З артилерії, мінометів та стрілецької зброї обстріляні позиції сил АТО неподалік населених пунктів Дебальцеве, Вуглегірськ, Кам’янка, Донецький та Нікішине», - додав Лисенко.
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