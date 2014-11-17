На Луганщині бойовики з "Градів" обстріляли 6 населених пунктів

Бойовики з "Градів" 16 листопада обстріляли смт Станиця Луганська і ще 5 населених пунктів області, підконтрольних Україні.

Як повідомили УНІАН в прес-служба губернатора Луганської області Геннадія Москаля, 16 листопада терористи "Луганської народної республіки" відновили обстріл населених пунктів контрольованої Україною території Луганської області з мінометів, артилерії і систем залпового вогню «Град».

Снаряди вибухали в околицях і на вулицях селищ Кримського, Трьохізбенка, Чорнухине, смт Станиця Луганська, міст Горне і Щастя.

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Найбільше постраждало від обстрілу селище. Кримське Новоайдарського району, яке, починаючи з четвертої ранку і до 18.00 обстріляли шість разів. Під час першого обстрілу "Градом" зруйновано три житлові будинки, на щастя, обійшлося без жертв і поранених. Потім бойовики знов обстріляли Кримське – саме тоді, коли біля селищної ради зібралися місцеві жителі для отримання гуманітарної допомоги і пенсій, яку з охороною привіз Москаль.

Обстрілу з мінометів і "Градів" було піддано Станицю Луганська, в якій було пошкоджено декілька будівель. Після обіду диверсійна група бойовиків, проникнувши з боку "ЛНР" до смт через Сіверський Донець, із засідки обстріляла з гранатометів і автоматів патрульний автомобіль спецбатальйону МВС «Чернігів». У результаті троє міліціонерів загинули, ще п'ятеро дістали поранення.