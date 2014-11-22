У Харкові в річницю Євромайдану розгорнули стометровий прапор України
01:49, 22 листопада 2014Суспільство
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У Харкові близько двох тисяч людей зібралися, щоб відзначити День гідності і свободи і вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні.
У Харкові в річницю Євромайдану розгорнули стометровий прапор України / 057.ua
Акція розпочалася біля пам'ятника Шевченка, де свого часу проходили мітинги на підтримку євроінтеграції України, повідомляє 057.ua.
Учасники акції вшанували загиблих хвилиною мовчання та запалили в їх честь свічки. Потім харків'яни розгорнули стометровий прапор України вздовж вулиці Сумської і пройшли з ним до площі Свободи.
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Люди скандували: "Харків - це Україна", "Гепу в Допу" і "Слава Героям Небесної Сотні".
Крім прапорів України, мітингувальники тримали прапори "Правого Сектора" і кримськотатарського народу.
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