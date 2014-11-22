У Харкові в річницю Євромайдану розгорнули стометровий прапор України

Акція розпочалася біля пам'ятника Шевченка, де свого часу проходили мітинги на підтримку євроінтеграції України, повідомляє 057.ua.

Учасники акції вшанували загиблих хвилиною мовчання та запалили в їх честь свічки. Потім харків'яни розгорнули стометровий прапор України вздовж вулиці Сумської і пройшли з ним до площі Свободи.

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Люди скандували: "Харків - це Україна", "Гепу в Допу" і "Слава Героям Небесної Сотні".

Крім прапорів України, мітингувальники тримали прапори "Правого Сектора" і кримськотатарського народу.