Українців в кінці місяця чекають ще одні "довгі вихідні"

В кінці травня в українців буде три вихідних: 26, 27 і 28 травня 2018 року.

У цьому році День Святої Трійці припадає на 27 травня. В Україні Трійця вважається святковим днем, тому понеділок, 28 травня, наступний за нею, в 2018 році буде вихідним.

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Трійця в 2018 році випадає на неробочий день, тому вихідний перенесуть на понеділок 28 травня. Тобто в кінці травня в українців буде три вихідних: 26, 27 і 28 травня 2018 року.

Трійця – одне з 12 головних свят у Православ'ї. День Святої Трійці відзначають на п'ятдесятий день після Великодня, тому це свято ще називається П'ятидесятницею. В цей день віруючі згадують євангельську подію - зішестя Святого Духа на апостолів.

На Трійцю традиційно прикрашають храми гілками беріз і травою. Віруючі також освячують гілочки в церкві, після чого вони вважаються оберегом. Їх зберігають поруч з іконами. На іконах свята П'ятидесятниці за традицією зображують Сионскую світлицю, в якій Святий Дух зійшов на апостолів у вигляді вогненних язиків.