Міліціонер вимагав хабар за вигаданий злочин

Прокуратурою Криму порушено кримінальну справу стосовно співробітника Київського райвідділу міліції Сімферополя, затриманого під час одержання п`яти тисяч гривень хабара - частини від 5 тисяч доларів США, які він вимагав від матері неповнолітнього за непритягнення її дитини до відповідальності за вигаданий злочин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Кримської автономії.

"П`ять тисяч американських доларів міліціонер вимагав у жінки за непритягнення її дитини до відповідальності за вигаданий злочин, заяв про який і жодних матеріалів правоохоронець не мав", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Дії співробітника органів внутрішніх справ кваліфіковані за ч. 3 ст. 364 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України - зловживання службовим становищем і шахрайство. З`ясовуються всі обставини злочину.

Нагадаємо, минулого року органами прокуратури Криму було порушено 19 кримінальних справ стосовно працівників міліції, викритих у вчиненні злочинів.