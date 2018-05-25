Руслана розповіла про причини провалу Melovin на Євробаченні-2018

Співачка вважає, що на конкурсі варто скасувати оцінки професійного журі.

Переможниця "Євробачення" від України Руслана Лижичко вважає, що Melovin зайняв 17 місце на конкурсі цього року через необ'єктивні оцінки журі.

На думку співачки, скасування професійного журі на Євробаченні було б єдино правильним рішенням, оскільки їхня необ'єктивна думка, як правило, розходиться зі смаками публіки. Про це заявила Руслана під час чату в "Главреді".

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Вона зазначила, що в 2004 році, коли пісня "Дикі танці" стала фаворитом, журі на конкурсі було відсутнє.

"Одним із найбільш правильних рішень на Євробаченні було б скасувати журі. У рік, коли ми перемогли, журі не було. Ми отримали реальну картину виключно глядацької аудиторії, від любителів музики, від людей. Журі змінює цю картину на протилежну. Таким чином, ми не отримуємо результат ні від професійного журі, ні від глядачів. Я не розумію, які голоси в ефірі підсумовуються і навіщо. Треба залишити або один формат, як на "Греммі", коли все визначають професійні експерти, або віддати вибір на суд публіки", - сказала вона.

Руслана підкреслила, що український виконавець виступив добре і журі не поставилося до нього упереджено, просто такою була думка суддів.

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"Я не вважаю, що журі влаштувало бойкот українському артистові. Просто це було їхньою думкою. Ми не можемо підозрювати кулуарні ігри, які неможливі на Євробаченні. Самі організатори пісенного конкурсу приділяють чесності голосування максимальну увагу. Наш учасник Melovin виступив дуже добре, я вболівала за нього, ми відправили свою смс за нього в Лісабоні. Його шоу запам'яталося. Він подобається дівчатам. І це сучасний проект сучасної України", - висловила свою думку співачка.

Виконавиця додала, що вона не мала можливості обирати представника від України на Євробачення, однак хотіла б віддати перевагу музикантам, які несуть своєю творчістю національну екзотику.

"Хоча, якщо б я була в журі, я б воліла інших артистів від України. Це були музиканти, які сповідують не просто сучасну Україну, а її екзотику. А у нас її більше, ніж потрібно, і вона в стані дивувати людей. І у нас є музиканти, які працюють професійно з українськими елементами", - підсумувала співачка.

Як повідомляв УНІАН, раніше Руслана заявила, що хотіла б у майбутньому знову представити Україну на міжнародному вокальному конкурсі Євробачення.