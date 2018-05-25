«Гендерні – це нормальні»: Іво Бобул заплутався у проблемах гендерної нерівності та ЛГБТ

Співак обізвав журналістку "молодою та дурною", і отримав у відповідь зауваження про сексизм та ейджизм.

Народний артист України Іво Бобул, який заявив про намір балотуватися на пост президента, відповідаючи на питання про ґендерну нерівність розповів про своє ставлення до гомосексуалізму.

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У своєму інтерв'ю «Стране» співак, у відповідь на запитання журналіста, попросив «не ставити йому дурних питань».

«Ґендерні — це нормальні. Це чоловік, який любить жінку, а інші, які не люблять жінок — це їх проблеми, що у них в голові, це мене не хвилює. Головне, щоб був нормальною людиною. І нормально жив. Не бив, не вбивав. А що у нього в голові і в душі — це його особиста трагедія. Не збираюся копатися в брудній білизні», – зазначив Бобул.

Коли журналіст уточнив, що його цікавить не ставлення співака до гомосексуалізму, а погляд на фемінізм та боротьбу за права жінок, Бобул заявив, що це проблема країн Заходу.

«Давайте ми про Захід трошки забудемо, у нас своя країна. Ми постійно говоримо про Америку — а хоч щось, що в Америці, ми у себе прийняли нормальне?», – вказав він.

Надалі, відповідаючи на питання про реформу поліції, Бобул назвав журналістку «молодою та дурною».

«Ти мене тягнеш на розмову, щоб я тобі розповідав. Ось я розповідаю тобі — не будь дурною. Будь нормальною дівчиною. Я тобі кажу — жодних реформ немає! Це все дурня собача! Ти так і скажи, що тобі потрібні сенсації. Ти сидиш і кайфуєш, думаєш, ось я його зараз разізлю, і він мені щось таке скаже. А мені просто боляче! Боляче за свою країну. В якій я живу-у-у. І ти живеш. А тобі не боляче, тому що ти молода і дурна», – заявив Бобул, отримавши у відповідь зауваження про сексизм та ейджизм.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Бобул приголомшив фанатів заявою про намір балотуватися на пост президента в наступному році. "Зараз збираю фінанси, в першу чергу. А, ну, народ підтримає, я це 100% знаю. Навіть не сумніваюся в цьому", - сказав співак.