Суддя, який заборонив Майдан у Києві, намагається уникнути люстрації через суд

Як відомо, 25 вересня Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів судів загальної юрисдикції дійшла висновку про порушення присяги в діях судді окружного адмінсуду міста Києва Саніна, повідомляє Українська правда.

Тепер через суд суддя намагається одержати висновок ТСК.

За словами джерел у юридичних колах, "очевидно, що одержавши по суду рішення комісії, Санін може його оскаржити, принаймні інші судді вже вдалися до таких дій. Це може затягти процес усунення його від посади".

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Після початку провадження, Санін подав клопотання про перенесення розгляду справи до Київського окружного адміністративного суду.

Як відомо, Окружний адмінсуд Києва рішенням Саніна заборонив мітинги на Майдані незалежності, Європейській площі, вулицях Банкова, Грушевського, Прочанина з 1 грудня 2013 року за позовом КМДА.

Нагадаємо, закон про люстрацію Рада прийняла у вересні з третьої спроби.