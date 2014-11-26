У північній частині Донецька чути вибухи - міськрада
16:36, 26 листопада 2014Суспільство
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У місті зберігається напружена обстановка, в північній частині Донецька періодично чути артилерійські залпи.
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба Донецької міськради.
«Комунальні підприємства, які забезпечують стабільну роботу систем життєзабезпечення міста, функціонують в штатному режимі. Збоїв в роботі громадського транспорту немає», - також йдеться в повідомленні.
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Крім того, зараз тривають роботи з ремонту ліній енерго-, газо - і водопостачання, однак все ще залишаються знеструмленими 14 трансформаторних підстанцій.
«Ситуація з продовольчим забезпеченням задовільна», - додають у міськраді.
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